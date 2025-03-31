Военнообязанных могут отправить строить фортификации: в ТЦК назвали, кого это касается

Решением ВВК военнообязанные, которые имеют проблемы со здоровьем, могут быть направлены в подразделения обеспечения. Они, в частности, занимаются строительством оборонительных сооружений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя начальника Запорожского областного ТЦК и СП по мобилизационно-оборонной работе Андрея Якунина.

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Куда направляют с проблемами со здоровьем

Андрей Якунин отметил, что граждане, признаны по состоянию здоровья пригодными к тыловым частям, а также военнообязанные старше 50 лет могут быть направлены в части тылового назначения, частей поддержки и обеспечения, а также ТЦК.

В частности, в составе подразделений поддержки и обеспечения, мобилизованные выполняют очень важные задачи по оборудованию фортификационных сооружений, осуществляя меры обеспечения боевых подразделений.

Заместитель начальника Запорожского ТЦК рассказал, что сейчас есть очень большая необходимость в комплектовании таких подразделений специалистами различных специальностей: водителями, операторами, крановщиками и т.д.

В то же время Андрей Якунин отметил, что ТЦК осуществляют призыв по мобилизации к себе.

Существует мнение, что в ТЦК все пригодны. Нет это не так. Более чем на 90% мы укомплектованы также военнослужащими, которые по состоянию здоровья ограниченно пригодны, после выполнения боевых задач были ранены или по состоянию здоровья после заболеваний не могут проходить службу в боевых подразделениях,

– отметил он.

Что касается специальностей, то ТЦК нужны делопроизводители, водители, военнослужащие обеспечения, специалисты по праву.

Заметим, что ограниченно годных, которые до 6 июня 2025 года не пройдут повторное ВЛК, объявят в розыск. Тогда такому гражданину грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.