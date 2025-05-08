Может ли вероисповедание освободить от мобилизации: есть конкретный судебный случай

В период действия военного положения все граждане Украины, включая представителей религиозной общины Свидетелей Иеговы, подлежат общей обязанности по обороне страны. Это решение основывается на недавнем примере судебной практики.

В частности, в одном из уголовных производств гражданина признали виновным в том, что он не явился в ТЦК после получения повестки без обоснованной причины. Об этом сообщает 24 Канал.

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Могут ли мобилизовать Свидетеля Иеговы

Суд вынес приговор – три года лишения свободы по статье УК Украины, которая касается уклонения от мобилизации в условиях чрезвычайного периода.

Защита апеллировала к религиозным убеждениям подсудимого, отмечая его принадлежность к Свидетелям Иеговы и отказ от военной службы. Однако Верховный Суд подчеркнул, что хотя в мирное время Украина предусматривает возможность альтернативной службы, в условиях военного положения участие в защите государства является безусловным требованием для всех граждан, независимо от веры.

Верховный Суд считает, что призыв по мобилизации может обусловливать выполнение воинского долга не только в боевой обстановке, но может быть связан с другими видами несения этой службы (например, строительство укреплений, вывоз раненых, ремонт техники и т.д.). Конкретно этого гражданина планировали задействовать как связиста.

Верховный Суд также отклонил аргументы защиты о невозможности службы в военной форме или получения зарплаты от Минобороны – суд признал это как полный отказ от выполнения любых обязанностей по обороне страны.

Суд определил, что пребывание государства в правовом режиме военного положения является веской причиной, чтобы говорить о необходимости выполнения воинского долга всеми гражданами Украины, в том числе и Свидетелями Иеговы.