Добровольная мобилизация: в Минобороны объяснили, откажутся ли в Украине от ТЦК

Из-за войны в Украине действует всеобщая мобилизация. Даже после реформы территориальных центров комплектования за ними сохранится функция обязательного призыва.

Об этом заявил уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец. По его словам, военкоматы могут быть переформатированы.

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Возможна ли полностью добровольная мобилизация

Он подчеркнул, что прямая мобилизация граждан в определенные воинские части, которая осуществляется в обход ТЦК, касается только добровольцев. Для принудительной мобилизации военнообязанных все же необходима структура, похожая на ТЦК.

Бежевец напомнил, что, кроме непосредственных мобилизационных мероприятий, ТЦК также занимается социальной поддержкой военных и выполняет другие важные государственные функции.

Они могут быть реформированы, переформатированы – что угодно. Но эти функции все равно кто-то должен выполнять,

– пояснил он.

Представитель Минобороны отметил, что процесс мобилизации не может происходить на исключительно добровольных началах и все равно предусматривает определенное принуждение.

"Соответственно, нельзя говорить, что это заменит мобилизацию. Мобилизация там, где есть элементы принуждения административного и уголовной ответственности. Это для тех, кто не осознал свой гражданский долг, и несмотря на то, что должен служить, нет отсрочки, бронирования и все остальное, тем не менее уклоняется", – объяснил Бежевец.

Напомним, что если человек проигнорировал приглашение в ТЦК, за что уплатил штраф, и все равно не обновил свои данные, тогда он может наступить уголовная ответственность.