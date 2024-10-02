Кто и когда сможет оформить отсрочку от мобилизации в Резерв+: объяснение Минобороны

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имея основания, могут оформить отсрочку от призыва в армию. Сейчас ее можно получить только в бумажной форме в ТЦК, впрочем, позже это можно будет сделать онлайн.

В Минобороны работают над тем, чтобы отсрочку можно было бы оформить в приложении Резерв+. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет 24 Канал.

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Получить отсрочку онлайн смогут не все

Оформление отсрочки онлайн станет возможным благодаря интеграции Резерв+ с государственными реестрами и сервисами. Приложение будет автоматически получать нужные данные из соответствующих ведомств. Например, для отсрочки студентов запрос будет направляться в реестр Министерства образования и науки.

Этот процесс будет занимать некоторое время.

Максимально правильно будет не заставлять граждан стоять в очередях, а, собственно, сделать проактивную отсрочку для этих граждан. Автоматическую отсрочку. То есть, как только мы получим такую информацию из соответствующих реестров, то сразу отразим ее в Резерв+. Сейчас это в реализации, и в ближайшее время планируем выпустить это обновление,

– рассказала заместитель министра.

Услуга оформления отсрочки, как пишет Интерфакс-Украина, онлайн может стартовать уже в ноябре. Но она будет доступна не для всех, а только для трех категорий: