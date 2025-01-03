Как военному перевестись в другое подразделение: объяснение
В Украине военные имеют право перевестись в другую местность или другое подразделение. Для перевода в другую часть нужны основания, в частности по состоянию здоровья, по семейным и другим уважительным обстоятельствам.
Также это можно сделать по желанию военнослужащего. Каким образом можно военному изменить свое подразделение, рассказывает 24 Канал.
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Как сменить подразделение
Для того, чтобы изменить воинскую часть есть процедура перемещения. Если вы хотите ее изменить, то прежде всего:
- подготовьте рапорт о перемещении согласно образцу и приложите к нему нотариальные копии собранных документов;
- подайте рапорт "по команде", то есть вашему прямому командиру.
- командир вашей воинской части готовит представление, добавляет к нему копию вашего рапорта с приложениями и направляет его старшему командиру по подчиненности.
- старший командир издает приказ о перемещении вас в другую воинскую часть.
Обратите внимание! Перед подачей рапорта обратитесь непосредственно к командиру воинской части, в которую вы хотите перейти для продолжения военной службы, и попросите его подготовить отношение. Этим он дает согласие на принятие вас на конкретную должность и ходатайствует перед высшим командованием о вашем перемещении.
Процедура перевода долговременная и должна пройти много согласований на разных уровнях и стадиях. Также заметим, что в зависимости от оснований, командиры имеют различные варианты реагирования:
- если основанием перемещения является состояние здоровья ваш или членов семьи, перед инициированием вопроса о перемещении необходимо обратиться к командиру за направлением о прохождении медицинского осмотра ВВК. По результатам осмотра ВВК предоставляет постановление с заключением о невозможности вам проходить службу в определенной местности или проживать в ней члену семьи;
- если основанием перемещения являются семейные обстоятельства, командиры соединений или высшие должностные лица направляют запрос в областной ТЦК по месту жительства членов семьи для изучения семейного положения и определения целесообразности перемещения. Обследование семейного положения проводится руководителем ТЦК, утверждается руководителем областного ТЦК и в 30-дневный срок направляется к командиру, который направлял запрос.