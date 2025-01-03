Как военному перевестись в другое подразделение: объяснение

В Украине военные имеют право перевестись в другую местность или другое подразделение. Для перевода в другую часть нужны основания, в частности по состоянию здоровья, по семейным и другим уважительным обстоятельствам.

Также это можно сделать по желанию военнослужащего. Каким образом можно военному изменить свое подразделение, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Какой максимальный возраст для мобилизации в 2025 году: окончательное объяснение

Как сменить подразделение

Для того, чтобы изменить воинскую часть есть процедура перемещения. Если вы хотите ее изменить, то прежде всего:

подготовьте рапорт о перемещении согласно образцу и приложите к нему нотариальные копии собранных документов;

подайте рапорт "по команде", то есть вашему прямому командиру.

командир вашей воинской части готовит представление, добавляет к нему копию вашего рапорта с приложениями и направляет его старшему командиру по подчиненности.

старший командир издает приказ о перемещении вас в другую воинскую часть.

Обратите внимание! Перед подачей рапорта обратитесь непосредственно к командиру воинской части, в которую вы хотите перейти для продолжения военной службы, и попросите его подготовить отношение. Этим он дает согласие на принятие вас на конкретную должность и ходатайствует перед высшим командованием о вашем перемещении.

Процедура перевода долговременная и должна пройти много согласований на разных уровнях и стадиях. Также заметим, что в зависимости от оснований, командиры имеют различные варианты реагирования: