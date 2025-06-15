Мобилизация в Украине: можно ли не явиться по повестке из-за болезни

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим военнообязанным мужчинам могут вручить повестку и призвать на службу.

Заметим, что в случае, если гражданину вручили повестку, он должен явиться в ТЦК и СП в указанную дату. Об этом сообщает 24 Канал.

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Можно ли не явиться в ТЦК из-за болезни

Согласно украинскому законодательству, есть определенные уважительные причины, когда военнообязанный гражданин может не являться в ТЦК после получения повестки. Основной из них является болезнь. Однако заболевание должно быть официально задокументировано и подтверждено справками из медицинских учреждений.

Отметим, что уважительными причинами неявки в военкомат также считаются уход за нетрудоспособными членами семьи, препятствие стихийного характера и другие обстоятельства, которые могут быть признаны уважительными судом или ТЦК.

В то же время в случае неявки по повестке в территориальный центр комплектования без уважительных причин военнообязанный гражданин будет нести административную ответственность. Она предусматривает наложение штрафа.

Добавим, что в случае, если штраф не оплатить вовремя, исполнительная служба принудительно взыщет сумму в двойном размере.