Заместитель министра экономики Игорь Фоменко в эфире телемарафона рассказал, что есть ситуации, когда предприятиям могут отказать в бронировании. Он также объяснил, какой алгоритм бронирования.

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Как бронируют работников

Фоменко сказал, что прежде всего представители предприятия обращаются к власти, чтобы их признали критически важными. Для этого есть 7 критериев. По словам заместителя министра, каждое министерство или центральный орган исполнительной власти формирует свой перечень критериев.

После того, как соответствующие службы обработают предприятие, издается приказ о признании его критически важным.

После получения такого статуса предприятие подает список военнообязанных для бронирования тому центральному органу исполнительной власти или ОВА, которые признали его критически важным. Затем этот орган направляет списки в Минобороны или другие учреждения, такие как СБУ или разведка, там где военнообязанный стоит на учете.

В дальнейшем поданных на бронирование сотрудников проверяют через реестр "Оберіг" на соответствие военно-учетных данных и затем направляют Министерству экономики. Там проверяют наличие оснований для бронирования.

Если каких-то документов не хватает, мы просим их предоставить. После этого министерство издает приказ, который направляет в Минобороны, ТЦК и тот орган местной власти, который обращался в Минобороны,

– отметил Фоменко.

Когда в бронировании могут отказать

По словам Фоменко, отказать в бронировании могут, если Минэкономики уверено, что документы не полностью представлены, или сфальсифицированы.

Замминистра отметил, что у ведомства есть правовые основания не выдавать приказ и вернуть пакет документов или на доработку, или аннулирование предыдущих решений.

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