Заступник міністра економіки Ігор Фоменко у етері телемарафону розповів, що є ситуації, коли підприємствам можуть відмовити в бронюванні. Він також пояснив, який алгоритм бронювання.

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Як бронюють працівників

Фоменко сказав, що насамперед представники підприємства звертаються до влади, щоб їх визнали критично важливими. Для цього є 7 критеріїв. За словами заступника міністра, кожне міністерство чи центральний орган виконавчої влади формує свій перелік критеріїв.

Після того, як відповідні служби опрацюють підприємство, видається наказ про визнання його критично важливим.

Після отримання такого статусу підприємство подає список військовозобов'язаних для бронювання тому центральному органу виконавчої влади або ОВА, які визнали його критично важливим. Потім цей орган направляє списки в Міноборони або інші установи, такі як СБУ чи розвідка, там де військовозобов'язаний стоїть на обліку.

Надалі поданих на бронювання співробітників перевіряють через реєстр "Оберіг" на відповідність військово-облікових даних і потім направляють Міністерству економіки. Там перевіряють наявність підстав для бронювання.

Якщо якихось документів не вистачає, ми просимо їх надати. Після цього міністерство видає наказ, який направляє в Міноборони, ТЦК та той орган місцевої влади, який звертався до Міноборони,

– зазначив Фоменко.

Коли у бронюванні можуть відмовити

За словами Фоменка, відмовити у бронюванні можуть, якщо Мінекономіки впевнене, що документи не повністю подані, або сфальсифіковані.

Заступник міністра зазначив, що у відомства є правові підстави не видавати наказ і повернути пакет документів або на доопрацювання, або анулювання попередніх рішень.

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