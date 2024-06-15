Про це повідомило адвокатське бюро "Дубок і партнери". Юристи наголосили, що підтвердженням бронювання працівників та їх відстрочки є витяг з Наказу Міністерства економіки. Вручення повістки людині з бронюванням не суперечить законодавству.

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Громадяни мають носити документи

Щоб уникнути отримання повістки, особам, які мають бронь, наполегливо радять завжди носити із собою витяг з Наказу Міністерства економіки та пред'являти його працівникам ТЦК.

Це обов'язок всіх громадян, незалежно від віку чи наявності відстрочки. Відтак, заброньовані громадяни, як і всі інші, зобов’язані з'явитися до відповідного ТЦК та СП у зазначений у повістці термін,

– заявили в адвокатському бюро.

Виникає запитання, а що робити, якщо заброньованому працівнику видали повістку?

Юристи рекомендують, якщо у вас є підтверджене бронювання, але ви отримали повістку, з’явитися до військкомату для її анулювання.

Якщо громадянина зупинили, але він не має при собі документів, і йому видали повістку, хоча він має бронь, то необхідно з'явитися у військкомат з витягом з Наказу Мінекономіки про бронювання для уточнення даних. Проте мобілізувати таких громадян не можуть, оскільки роботодавець бронюванням забезпечує тимчасове звільнення від мобілізації. Таку повістку буде анульовано.

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Раніше ми писали, що працівники компаній, які займаються міжнародними перевезеннями, будуть підлягати бронюванню, але деталі відповідного кроку ще уточнюються. Загалом в Україні десятки тисяч підприємств займаються вантажними й пасажирськими міжнародними та внутрішніми перевезеннями. Верховна Рада поки не ухвалила потрібний законопроєкт.

Водночас поки в умовах загальної мобілізації бронювання можуть отримати працівники критично важливих підприємств. Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський констатував, що компанії повинні подавати списки на бронювання до Міністерства економіки.

За словами народного обранця, законотворці роблять усе можливе, аби уникнути ситуації, коли працівники торговельних супермаркетів – наприклад, прибиральники – на 100% заброньовані. Це є недопустимим.