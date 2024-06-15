За словами члена комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народного депутата Федора Веніславського, такі підприємства будуть підлягати бронюванню. Зауважимо, що вже зовсім скоро забронювати військовозобов'язаних можна буде через додаток Дія.

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Що відомо про бронювання для підприємств, які здійснюють міжнародні перевезення

Веніславський заявив, що підприємства, які займаються міжнародними перевезеннями, будуть підлягати бронюванню. Питання полягає лише в обсягах цього бронювання.

Нардеп зазначив, що під час години запитань до уряду на засіданні Верховної Ради було озвучено, що в Україні десятки тисяч підприємств займаються вантажними і пасажирськими міжнародними та внутрішніми перевезеннями.

"Треба дуже виважено підходити для того, щоби, з одного боку, не втратити можливість функціонування таких підприємств. З іншого – залишити можливість поповнювати наші Збройні Сили і Сили безпеки і оборони", – наголосив Веніславський.

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