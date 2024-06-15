По словам члена комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народного депутата Федора Вениславского, такие предприятия будут подлежать бронированию. Заметим, что уже совсем скоро забронировать военнообязанных можно будет через приложение Дія.

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Что известно о бронировании для предприятий, которые осуществляют международные перевозки

Вениславский заявил, что предприятия, которые занимаются международными перевозками, будут подлежать бронированию. Вопрос заключается лишь в объемах этого бронирования.

Нардеп отметил, что во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады было озвучено, что в Украине десятки тысяч предприятий занимаются грузовыми и пассажирскими международными и внутренними перевозками.

"Надо очень взвешенно подходить для того, чтобы, с одной стороны, не потерять возможность функционирования таких предприятий. С другой – оставить возможность пополнять наши Вооруженные Силы и Силы безопасности и обороны", – подчеркнул Вениславский.

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