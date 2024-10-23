В ТЦК объяснили, почему возникают сбои с рассылкой повесток

В Украине начали рассылать первые повестки по почте. Иногда в этом процессе могут возникать сбои, и связаны они с необновлением данных военнообязанными.

Об этом в эфире Киев24 рассказал заместитель начальника Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрий Ватрич. Он указал, что иногда повестки получали погибшие, граждане, что не подлежат призыву, молодежь.

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Почему возникают ошибки с повестками

Юрий Ватрич отмечает, что украинцам следует понимать, что система новая и введена после создания Резерв+.

Заместитель начальника Киевского ТЦК рассказал, что иногда у людей, которые обновились в приложении, была плажка "Вам необходимо явиться для уточнения данных в территориальный центр комплектования". И именно поэтому система не определила категорию данного гражданина по прохождению военной службы по мобилизации.

"Человек не прибыл. Человек не обновил, не предоставил определенные справки, документы, которые дают ему право на отсрочку или на бронирование. И в результате так получилось", – указал он.

К слову, Кабмин принял постановление о повторной проверке предприятий на критичность, чтобы подтвердить или отменить их статус.