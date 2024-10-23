Про це в ефірі Київ24 розповів заступник начальника Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Ватрич. Він вказав, що інколи повістки отримували загиблі, громадяни, що не підлягають призову, молодь.

Дивіться також Демографиня розповіла, скільки чоловіків загалом можна мобілізувати в Україні

Чому виникають помилки з повістками

Юрій Ватрич зазначає, що українцям варто розуміти, що система нова і запроваджена після створення Резерв+.

Заступник начальника Київського ТЦК розповів, що іноді у людей, які оновилися у застосунку, була плажка "Вам необхідно з 'явитися для уточнення даних в територіальний центр комплектування". І саме тому система не визначила категорію даного громадянина щодо проходження військової служби під час мобілізації.

"Людина не прибула. Людина не оновила, не надала певні довідки, документи, які надають їй право на відстрочку чи на бронювання. І в результаті так вийшло", – вказав він.

До слова, Кабмін ухвалив постанову про повторну перевірку підприємств на критичність, щоб підтвердити або скасувати їхній статус.