Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко повідомила, що загалом в Україні кількість населення на підконтрольних територіях становить понад 31 мільйон.

Дивіться також МСЕК давали фіктивну інвалідність, а прокурори допомагали: усе, що відомо про скандали

Мобілізаційний ресурс

За оцінками аналітичних центрів, зважаючи на кількість населення, в Україні можуть мобілізувати 3 – 5 мільйона чоловіків призовного віку.

Це лише оцінки, якщо говорити про чоловіків, яким 25 – 60 років,

– сказала Лідія Ткаченко.

До слова, через активізацію наступальних дій окупантів, темпи призову, за словами Єгора Чернєва, мають зрости. Заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, наголосив, що рейди з набору військовозобов'язаних пов'язані з потребою додаткових сил для протистояння противнику.