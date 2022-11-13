Однако заверим, что на самом деле мобилизованные не отправляются на передовую без подготовки. В происходящем после мобилизации разбирался 24 канал .

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Что происходит после мобилизации

Так, после мобилизации мужчин, ранее не проходивших военную службу, сначала направляют в учебные центры для профессиональной подготовки. из-за войны она длится от 7 до 20 суток, а ее срок определяется сложностью специальности.

Только после ее завершения военнослужащих направляют в подразделения или воинские части, в том числе и те, которые сейчас ведут боевые действия.

Виды общевойсковой подготовки

Профессиональная военная подготовка делится на два типа:

начальная,

базовая.

В первом случае обучение проводят для того, чтобы дать первичные общевойсковые знания и специальные компетентности.

Базовая же подготовка более углублена. Во время нее у граждан формируют устойчивые морально-психологические качества и готовят выполнять задачи как в мирное, так и военное время. В частности обучают:

навыкам обращения с оружием и его применения,

действиям на поле боя,

оказанию медицинской помощи и первичной психологической помощи,

обращению с самодельными взрывными устройствами.

Обратите внимание! Если без этих учений сразу же направили в зону боевых действий, обратитесь на горячую линию Министерства обороны Украины и ВСУ:

0-800-500-410,

0-800-500-442,

044-454-44-99.

Во время разговора назовите ФИО мобилизованного и номер воинской части, в которую его направили.

Мобилизация в Украине: последние новости

Власти Украины планируют продлить мобилизацию на 90 суток, то есть до февраля 2023 года. Соответствующий законопроект уже был внесен на рассмотрение в парламент.

Сейчас в первую очередь в боевые воинские части доставляют резервистов и бывших участников АТО и ООС. Это происходит в объемах, определяемых мобилизационными планами, имеющими гриф секретности.

Также определены сроки службы мобилизованных и служащих по контракту.

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