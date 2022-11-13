Однак запевнимо, що насправді мобілізованих не відправляють на передову без підготовки. У тому, що відбувається після мобілізації, розбирався 24 канал.

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Що відбувається після мобілізації

Так, після мобілізації чоловіків, які раніше не проходили військової служби, спершу направляють до навчальних центрів для фахової підготовки. Через війну вона триває від 7 до 20 діб, а її термін визначається складністю спеціальності.

Лише після її завершення військовослужбовців направляють до підрозділів чи військових частин, зокрема й до тих, які зараз ведуть бойові дії.

Види загальновійськової підготовки

Фахова військова підготовка поділяється на два типи:

  • початкова,
  • базова.

У першому випадку вишкіл проводять для того, щоб надати первинні загальновійськові знання та спеціальні компетентності.

Базова ж підготовка більш поглиблена. Під час неї у громадян формують стійкі морально-психологічні якості та готують виконувати завдання як у мирний, так і у воєнний час. Зокрема навчають:

  • навичок поводження зі зброєю та її застосування,
  • діям на полі бою,
  • наданню домедичної допомоги та первинної психологічної допомоги,
  • поводженню з саморобними вибуховими пристроями.

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