Правительство предлагает создать мобилизационный резерв: что это значит

Для украинского правительства приоритетной работой остается усиление национальной безопасности во всех областях. В частности, в Кабмине предложили создать мобилизационный резерв.

Об этом во время заседания правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. 24 Канал. По его словам, в прошлый раз одобрили законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов, а в этот – законопроект "О государственных резервах".

Интересно Они уже получили дисциплинарные взыскания, – Гуменюк о скандалах с вручением повесток в Одессе

Правительство предлагает создать мобилизационный резерв

Шмигаль рассказал, что госрезерв, который существовал в Украине с 1991 года, очень долго оставался потомком советской системы. Теперь правительство предлагает коренным образом изменить подходы к его работе.

Во-первых, предлагается создать государственный материальный резерв и отдельно мобилизационный резерв. Мобилизационный резерв – это наши запасы, которые позволят быстро разворачивать дополнительные военные производства, ремонт военной техники, восстановление критической транспортной инфраструктуры, восстановление энергосистемы и так далее,

– заявил премьер.

Он добавил, что формирование резервов будет проходить по сферам:

продовольственная,

медицинская,

энергетическая,

техническая.

"Главная цель – сделать так, чтобы наша страна была в любой момент времени обеспечена всеми первоочередными вещами", – подытожил Шмигаль.

Стоит прочесть Мобилизация в Украине: планируют ли в Дии сервисы, чтобы отправлять повестки

Почему в Украине выросли темпы мобилизации

Военные отмечают, что темпы мобилизации в Украине выросли по сравнению с происходящим полгода назад. Об этом рассказал капитан 103-й бригады территориальной обороны Александр Ганущин. Также он подчеркнул, что Украине нужны военные для службы как в тылу, так и на "нуле".

"Нам очень нужны люди, поскольку к приходящей технике нам нужны высокообученные, мотивированные бойцы, которые умеют с ней работать. Нам также нужны люди, чтобы заменить потери, нам нужны люди для тыловой службы и для службы "на нуле", – подчеркнул Ганущин.

По его словам, именно поэтому мобилизация будет однозначно продолжена.