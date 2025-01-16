24 Канал разбирался, когда аспиранты призывного возраста могут быть призваны в армию.

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Когда аспирант может получить отсрочку от службы

В 2025 году дневная форма обучения на аспирантуре будет предусматривать только бюджетные места. На заочной и вечерней форме учиться можно будет только по контракту.

Отсрочку смогут получить только те аспиранты, которые выбрали дневную форму. Между тем заочники и контрактники такой возможности не будут иметь.

Однако, новые правила не касаются тех, кто уже получает образование.

"Как и в прошлом году, поступление в аспирантуру на дневную форму будет только по государственному заказу, контракт будет только на заочную или вечернюю форму. Кстати, этот вопрос принципиальный – обусловлен не только необходимостью борьбы с лицами, которые используют аспирантуру не по назначению", – сказал в интервью ZN.UA заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Изменились и условия поступления в аспирантуру: абитуриентам придется сдать тест общей учебной компетентности (ТЗНК) единого вступительного экзамена (ЕВЭ) на не менее чем 160 баллов.

Если аспирант выполняет все условия и получает отсрочку, то она будет действовать весь период обучения.

Когда отсрочка для аспирантов не действует

Существуют исключения, когда призвать в армию могут досрочно, в частности, по личному заявлению аспиранта.

Отсрочка также не действует, если он получает военную или смежную с нацбезопасностью профессию.

Третий случай – ежегодные оперативные отправления мобилизованных, во время которых аспирантов дневной формы могут призвать.

После окончания срока обучения в аспирантуре и защиты диссертации, лица призывного возраста подлежат призыву на общих основаниях.