24 Канал розбирався, коли аспіранти призовного віку можуть бути призвані до війська.

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Коли аспірант може отримати відстрочку від служби

У 2025 році денна форма навчання на аспірантурі передбачатиме лише бюджетні місця. На заочній і вечірній формі навчатися можна буде лише за контрактом.

Відстрочку зможуть отримати лише ті аспіранти, які обрали денну форму. Тим часом заочники та контрактники такої змоги не матимуть.

Однак, нові правила не стосуються тих, хто уже здобуває освіту.

"Як і минулого року, вступ до аспірантури на денну форму буде лише за державним замовленням, контракт буде лише на заочну чи вечірню форму. До речі, це питання принципове – обумовлене не лише потребою боротьби з особами, які використовують аспірантуру не за призначенням", – сказав в інтерв'ю ZN.UA заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Змінилися й умови вступу до аспірантури: абітурієнтам доведеться скласти тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) єдиного вступного іспиту (ЄВІ) на не менше ніж 160 балів.

Якщо аспірант виконує усі умови та отримує відстрочку, то вона діятиме увесь період навчання.

Коли відстрочка для аспірантів не діє

Існують винятки, коли аспіранта призвати до армії можуть достроково, зокрема, за особистою заявою.

Відстрочка також не діє, якщо він здобуває військову або суміжну з нацбезпекою професію.

Третій випадок – щорічні оперативні відправлення мобілізованих, під час яких аспірантів денної форми можуть призвати.

Після закінчення терміну навчання в аспірантурі та захисту дисертації, особи призовного віку підлягають призову на загальних підставах.