В частности, адвокат Дмитрий Дончак рассказал, могут ли мобилизовать с близорукостью и астигматизмом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на портал b2bconsult.

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Могут ли мобилизовать с близорукостью и астигматизмом

Дмитрий Дончак ответил на вопрос мужчины, который имеет близорукость правого глаза – -6,5, левого глаза – -5,0 и астигматизм – 3,0.

Адвокат отметил, что в этом вопросе следует руководствоваться статьей 30 Расписания болезней, а именно пунктом Б.

Близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 6,0 диоптрий и до 12,0 диоптрий или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 3,0 диоптрий – пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗов, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны,

– говорится в этом пункте.

Дончак добавил, что если у человека астигматизм, то он полностью пригоден к службе, а если есть близорукость – ограниченно пригоден.

Если у призывника оба диагноза, он будет ограниченно годным.

"На ВВК вам должны установить статью 30-б и сделать запись "годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗов, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны", – отметил адвокат.

Он также отметил, что врачи на ВВК всегда руководствуются лучшими результатами обследований, если их несколько и сделаны они разными методами.