Россия распространяет нарратив о том, что Киев собирается снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Это очередное произведение российской пропаганды.

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Мобилизационный возраст с 25 лет

Враг распространяет ложь, что в Украине для усиления мобилизации рассматривают снижение призывного возраста до 18 лет. Там отмечают, что свидетельством этого является рассылка повесток мужчинам 17-летнего возраста, однако на самом деле все не так.

Таким образом Россия пытается повредить мобилизационной кампании Украины.

На самом деле говорится о повестках 17-летним мужчинам для постановки на воинский учет по месту жительства, а не текущие мероприятия по мобилизации.

Важно! Согласно новому закону о мобилизации, мобилизационный возраст в Украине начинается от 25 лет.

Кроме того, в пресс-службе Сухопутных войск также разъяснили, что повестки этой категории граждан направляются в случае, если они по определенным причинам не явились в ТЦК и СП с целью постановки на учет.

В соответствии со статьей 14 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" гражданин Украины мужского пола, которому в текущем году исполняется 17 лет, обязан стать на воинский учет.

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