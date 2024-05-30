Росія поширює наратив про те, що Київ збирається знизити мобілізаційний вік до 18 років. Це черговий витвір російської пропаганди.
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Мобілізаційний вік з 25 років
Ворог поширює брехню, що в Україні для посилення мобілізації розглядають зниження призовного віку до 18 років. Там зазначають, що свідченням цього є розсилання повісток чоловікам 17-річного віку, однак насправді все не так.
У такий спосіб Росія намагається зашкодити мобілізаційній кампанії України.
Насправді мовиться про повістки 17-річним чоловікам для взяття на військовий облік за місцем проживання, а не поточні заходи з мобілізації.
Крім того, у пресслужбі Сухопутних військ також роз’яснили, що повістки цій категорії громадян надсилаються у випадку, якщо вони з певних причин не з’явились до ТЦК та СП з метою постановки на облік.
Відповідно до статті 14 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" громадянин України чоловічої статі, якому в поточному році виповнюється 17 років, зобов'язаний стати на військовий облік.
Росіяни поширюють фейки про планування нової пандемії у світі
- У мережі поширюють інформацію, нібито 27 травня Всесвітня організація охорони здоров’я підпише "пандемічну угоду" з багатьма країнами світу, у тому числі й з Україною. При цьому додають, що в Україні з 2017 року діє "закон про експеримент".
- Насправді 27 травня 2024 року розпочалась 77 сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я. Згідно з попереднім порядком денним, впродовж сесії заплановано огляд багатьох блоків.
- Щодо українського "закону про експеримент", ймовірно йдеться про Закон України 2362-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища", прийнятий у 2018 році. Навколо цього закону вже були маніпуляції з боку конспірологів та антивакцинаторів. Насправді ж цим законом регулюється передача повноважень у сфері охорони довкілля органам місцевої влади.