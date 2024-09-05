Адвокат Мария Полищук в эфире "КИЕВ24" рассказала, что сейчас территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Украине работают круглосуточно.

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Какие новые функции выполняет ТЦК

Кабинет министров принял решение о круглосуточной работе ТЦК еще 9 февраля 2024 года постановлением 147.

Мария Полищук отметила, что Кабмин также добавил три новых пункта к функционалу ТЦК и СП:

Первый пункт касается рассмотрения административных правонарушений и наложения административных взысканий.

Второй пункт касается проведения медицинских обследований и психологического тестирования.

Третий пункт связан с ведением персонального качественного учета военнообязанных призывников и учета транспортных средств, которые подлежат передаче Вооруженным Силам.

Напомним, что согласно закону о мобилизации, ТЦК может обратиться в суд с просьбой ограничить нарушителю право пользоваться транспортными средствами.

После этого суд будет принимать решение о лишении права управления транспортом.