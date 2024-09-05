Адвокатка Марія Поліщук в ефірі "КИЇВ24" розповіла, що зараз територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Україні працюють цілодобово.

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Які нові функції виконує ТЦК

Кабінет міністрів прийняв рішення про цілодобову роботу ТЦК ще 9 лютого 2024 року постановою 147.

Марія Поліщук зауважила, що Кабмін також додав три нові пункти до функціоналу ТЦК та СП:

Перший пункт стосується розгляду адміністративних правопорушень та накладення адміністративних стягнень.

Другий пункт стосується проведення медичних обстежень та психологічного тестування.

Третій пункт пов'язаний з веденням персонального якісного обліку військовозобов'язаних призовників та обліку транспортних засобів, які підлягають передачі Збройним Силам.

Нагадаємо, що відповідно до закону про мобілізацію, ТЦК може звернутися до суду із проханням обмежити порушнику право користуватися транспортними засобами.

Після цього суд буде ухвалювати рішення щодо позбавлення права керування транспортом.