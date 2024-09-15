Сколько в Украине забронированных: Шмыгаль назвал количество и допустил увеличение

Законом о мобилизации предусматривается возможность бронирования рабочего от мобилизации. Сейчас таких насчитывается уже 900 тысяч.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время форума Ялтинской европейской стратегии.

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Бронирование от мобилизации

Денис Шмыгаль отметил, что власть пообещала обновление "продукта бронирования для бизнеса" в ближайшее время. И добавил, что в этом процессе будет важен принцип "воюй или работай".

В воюющей стране нет другого пути, чем когда часть населения воюет и платит за нашу будущую победу своими жизнями, вторая часть населения должна безусловно работать, наполнять бюджет, производить оружие, создавать все для того, чтобы поддержать тех, кто сегодня на передовой,

– акцентировал он.

Вышеупомянутый принцип, по словам премьера, является критически важным для выживания и победы Украины.

"У нас сегодня более 900 тысяч людей в бизнесе являются забронированными. Это важный показатель. Мы понимаем, что можем предполагать еще большее количество забронированных в бизнесе, но при условиях, чтобы была соблюдена полностью "математика" мобилизации", – указал Шмыгаль.

Глава Кабмина говорит, что этот момент стоит "красной нитью" для правительства.