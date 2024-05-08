Документ поддержали 279 народных депутатов. Цель законопроекта – создать возможности привлечь в Силы обороны людей, которые отбывают наказание в тюрьмах.
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Сколько заключенных могут мобилизовать
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что рекрутеры индивидуально будут решать, с кем военные хотят заключить контракт. Поэтому берется отношение от командира воинской части, куда непосредственно привлекать осужденных.
После этого человек должен прийти в суд со всеми документами и подписанным контрактом. Суд вынесет решение об условно-досрочном освобождении и только тогда заключенных этапируют. Во время процесса этапирования будет помогать Национальная гвардия.
Ресурс где-то 15 – 20 тысяч. Это общий ресурс, который может подпадать под эти критерии. Сколько из них подпишет непосредственно контракт – мы не знаем. Это же по согласию обеих сторон. Ориентируемся, что это будет не менее, чем несколько тысяч человек,
– сказал Давид Арахамия.
Он добавил, что все эти оценки предварительные и выразил надежду, что президент подпишет закон в ближайшее время. Тогда его опубликуют.
"Главное управление разведки – они первые сказали, что будут работать с этим. Они уже знают, даже имеют какие-то наработки с людьми. И будем смотреть", – добавил Арахамия.
Мобилизация в Украине: актуальные новости
- Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая. После этого военнообязанным надо обновить данные – это можно будет сделать дистанционно. Если возникнет необходимость, то работники ТЦК свяжутся с человеком. В приложении будет указываться номер телефона, электронная почта и фактический адрес проживания.
- Гражданам Украины запрещено распространять информацию о деятельности военкоматов. За это грозит уголовная ответственность и заключение сроком от 5 до 8 лет. В ТЦК отметили, что в соцсетях запрещено сообщать о местах пребывания, передвижения военнослужащих ТЦК, когда они выполняют мероприятия оповещения.
- В то же время определенные наказания предусмотрены и для работников ТЦК. Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что нарушать права человека в процессе мобилизации категорически запрещено. Он подтвердил, что есть много случаев подобных нарушений, которые получили огласку. После этого, немало работников ТЦК и СП перестали выполнять свои обязанности, а перешли в боевые бригады.