Документ підтримали 279 народних депутатів. Мета законопроєкту – створити можливості залучити до Сил оборони людей, які відбувають покарання у в’язницях.
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Скільки в'язнів можуть мобілізувати
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що рекрутери індивідуально вирішуватимуть, з ким військові хочуть укласти контракт. Відтак береться відношення від командира військової частини, куди безпосередньо залучатимуть засуджених.
Після цього людина має прийти до суду з усіма документами та підписаним контрактом. Суд винесе рішення про умовно-дострокове звільнення й лише тоді ув'язнених етапують. Під час процесу етапування допомагатиме Національна гвардія.
Ресурс десь 15 – 20 тисяч. Це загальний ресурс, який може підпадати під ці критерії. Скільки з них підпише безпосередньо контракт – ми не знаємо. Це ж за згодою обох сторін. Орієнтуємося, що це буде не менше, ніж декілька тисяч людей,
– сказав Давид Арахамія.
Він додав, що всі ці оцінки попередні та висловив сподівання, що президент підпише закон найближчим часом. Тоді його опублікують.
"Головне управління розвідки – вони перші сказали, що працюватимуть з цим. Вони вже знають, навіть мають якісь напрацювання з людьми. І будемо дивитися", – додав Арахамія.
Мобілізація в Україні: актуальні новини
- Новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня. Після цього військовозобов'язаним треба оновити дані – це можна буде зробити дистанційно. Якщо виникне потреба, то працівники ТЦК зв'яжуться з людиною. У застосунку вказуватиметься номер телефону, електронна пошта та фактична адреса проживання.
- Громадянам України заборонено поширювати інформацію про діяльність військкоматів. За це загрожує кримінальна відповідальність та ув'язнення терміном від 5 до 8 років. У ТЦК наголосили, що у соцмережах заборонено повідомляти про місця перебування, пересування військовослужбовців ТЦК, коли вони виконують заходи оповіщення.
- Водночас певні покарання передбачені й для працівників ТЦК. Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський наголосив, що порушувати права людини в процесі мобілізації категорично заборонено. Він підтвердив, що є багато випадків подібних порушень, які набули розголосу. Після цього, чимало працівників ТЦК і СП перестали виконувати свої обов'язки, а перейшли до бойових бригад.