Документ підтримали 279 народних депутатів. Мета законопроєкту – створити можливості залучити до Сил оборони людей, які відбувають покарання у в’язницях.

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Скільки в'язнів можуть мобілізувати

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що рекрутери індивідуально вирішуватимуть, з ким військові хочуть укласти контракт. Відтак береться відношення від командира військової частини, куди безпосередньо залучатимуть засуджених.

Після цього людина має прийти до суду з усіма документами та підписаним контрактом. Суд винесе рішення про умовно-дострокове звільнення й лише тоді ув'язнених етапують. Під час процесу етапування допомагатиме Національна гвардія.

Ресурс десь 15 – 20 тисяч. Це загальний ресурс, який може підпадати під ці критерії. Скільки з них підпише безпосередньо контракт – ми не знаємо. Це ж за згодою обох сторін. Орієнтуємося, що це буде не менше, ніж декілька тисяч людей,

– сказав Давид Арахамія.

Він додав, що всі ці оцінки попередні та висловив сподівання, що президент підпише закон найближчим часом. Тоді його опублікують.

"Головне управління розвідки – вони перші сказали, що працюватимуть з цим. Вони вже знають, навіть мають якісь напрацювання з людьми. І будемо дивитися", – додав Арахамія.

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