Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі Київ24 заявив, що порушення прав людини під час мобілізації з боку ТЦК категорично заборонене.

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Працівників ТЦК каратимуть за порушення прав людини

Веніславський заявив, що "намагання продемонструвати ефективність роботи" працівників ТЦК та СП може накладати психологічний відбиток. Також порушувати права людини в процесі здійснення мобілізації категорично заборонено.

Будь-які заходи мають здійснюватися з дотриманням поваги до людської гідності, тому що право на людську гідність – це те, що взагалі не може бути обмежено навіть в умовах воєнного стану,

– підкреслив нардеп.

Він зауважив, що випадки порушення прав людини представниками ТЦК та СП набувають суспільного розголосу та стають предметом реагування правоохоронних органів. Якщо правоохоронці фіксують ознаки кримінального чи адміністративного правопорушення, вони реєструються та розслідуються.

Дуже багато представників ТЦК та СП після таких скандальних випадків порушення прав людини просто перестають бути представниками ТЦК та СП і відправляються в бойові підрозділи,

– заявив депутат.

Тим часом у Кривому Розі прокуратура розслідує раптову смерть чоловіка у Саксаганському РТЦК та СП. Трагічна подія трапилась 5 травня.

Що відомо про смерть чоловіка в ТЦК у Кривому Розі