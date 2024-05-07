Нюанси роботи електронного кабінету військовозобов'язаного розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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Як оновлювати дані

За словами Черногоренко, кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70-80%. Для того, щоб оновити дані в електронному кабінеті, потрібно буде завантажити застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні поля.

Буде можливість робити це (оновлювати дані, – 24 Канал) дистанційно, без візиту до ТЦК та СП. Надалі, для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв'яжеться із військовозобов'язаним і далі це буде робота між військовозобов'язаним і безпосередньо працівником ТЦК. Оновити дані можна буде з будь-якої зручної точки, в тому числі із з-закордону,

– пояснила чиновниця.

У відомстві працюють над тим, щоб в застосунку була доступна проста і зручна функція – авторизуватися, вказати номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання. Пісдя цього можна буде отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних "Оберіг" для того, щоб передивитися, які дані щодо особи є в реєстрі.

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