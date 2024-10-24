Таким мнением с 24 Каналом поделился председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, заметив, что снижение возрастных категорий остается политическим и манипулятивным вопросом. Пока изменений нет и призывной возраст начинается с 25.

Смотрите также "Ни один повар или бухгалтер не будет в окопе": кого берут в Азов, кого нет, и как обучают рекрутов

Какая альтернатива снижения мобилизационного возраста

Для того, чтобы снизить призывной возраст, нужно серьезное обоснование. Надо понимать, какой есть ресурс, как его эффективно перераспределять. На самом деле в Украине достаточно людей, которые в силу определенных обстоятельств, злоупотребления, стали забронированными, студентами, получили инвалидность.

Есть много других моментов, уладив которые, можно привлекать больше людей в армию и при этом не снижать призывной возраст,

– сказал Иван Тимочко.

Война продлится долго, а мы не знаем, с какими вызовами придется столкнуться после Нового года, после выборов президента США или после всеобщей мобилизации в России. Поэтому уже сейчас надо думать о том, чтобы иметь общеподготовленное население. Тогда все будет значительно эффективнее.

Ставка на общую базовую и профессиональную подготовку для людей от 18 до 25 лет будет давать тот результат. Но, по мнению Ивана Тимочко, также нужна общая учебно-базовая подготовка мужчин другого возраста, которые в силу определенных обстоятельств не служат. Говорится о студентах, забронированных, многодетных родителей, тех, которые ухаживают за другими.

Важно провести общую подготовку всего населения. Тогда, когда будут возникать различные вызовы, проблемы на линии фронта, мы всегда сможем привлечь резервистов, людей, которые уже имеют навыки,

– подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

В таком случае не придется тратить время после мобилизации на предоставление бойцам базовых знаний. Нужно будет направить силы только на совершенствование или приобретение узкой специализации. Это будет значительно эффективнее. Более того, это позволит перенаправить все разговоры о призыве 18-летних в русло общего обучения для всего населения.