"Три условия, когда студента могут мобилизовать в ВСУ и отсрочка не действует

В Украине действует всеобщая мобилизация, которая предусматривает призыв мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В частности, мобилизация может распространяться и на студентов.

24 канал разобрался в каких случаях студентов могут мобилизовать. Прежде всего, отметим, что студенты имеют отсрочку от призыва на период своего обучения. Это предусмотрено в законе "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

Внимание Мобилизация в Украине: какие категории мужчин точно не призовут в армию

Но касается эта отсрочка далеко не всех. Она распространяется на приобретающих:

профессиональную (профессионально-техническую);

профессиональное высшее;

высшее образование;

ассистентов-стажеров;

аспирантов и докторантов

Когда отсрочка для студентов не действует

То есть речь идет только о тех, кто получает образование либо на дневной, либо на дуальной формах обучения. А это значит, что на заочников отсрочка не распространяется.

Также есть определенное "окно", во время которого студента тоже могут мобилизовать. Да, если студент завершил бакалавриат и подается на магистратуру. В этот промежуток времени он не считается соискателем образования.

В этом случае студент не может претендовать на отсрочку от мобилизации. Продолжится она только тогда, когда личность отнесут в списки студентов, которые учатся на магистратуре.

Если студент добровольно хочет мобилизоваться

Кроме того, следует знать, что законодательство Украины предусматривает добровольное вступление студента в ряды ВСУ. То есть если студент хочет идти защищать государство, то ему отказывать в этом не имеют права.

В таком случае военный комиссариат самостоятельно уведомляет учебное заведение о военной службе студента. И на срок его прохождения соискатель образования получает академический отпуск с возможностью обновления.

Студенту, который получает образование на дневной форме обучения, беспокоиться не стоит. В случае, если ему вручили повестку, например, в общественном месте, нужно явиться в военкомат. Но с собой следует иметь справку об обучении.

Мобилизация в Украине: последние новости

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