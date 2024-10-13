Собирает миллионы на ВСУ: ТЦК устроили облаву на концерте Антона Тимошенко

12 октября популярный стендап-комик Антон Тимошенко провел концерт. На мероприятие неожиданно посетили работники ТЦК.

Об этом сообщили в местных каналах Черкасс, информирует 24 Канал.

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ТЦК устроили облаву на концерте Антона Тимошенко

Сотрудники военкомата вместе с полицейскими проверяли документы и обновлены ли данные у мужчин, которые пришли на концерт Тимошенко в Черкасскую областную филармонию.

При этом местные жители заявили, что Антон – "человек, который собирает и передает миллионы на нужды ВСУ".

Справка. Антон Тимошенко – известный украинский стендап-комик, который завоевал популярность своими острыми, часто провокационными шутками, касающихся актуальных социальных и политических тем.

Отметим, что выступление комика в Черкассах в рамках всеукраинского тура началось в 18:00. В программе артиста, как значится в анонсе, шутки о туре по Америке, коррупции, Work & Travel, восстание машин, экономию и Трампа.

ТЦК устроили облаву на концерте Антона Тимошенко: смотрите видео

Напомним, что в Киеве, Львове и других городах Украины работники ТЦК провели массовые проверки в местах скопления людей. Общество довольно бурно отреагировало на такие действия.