Шла не такими темпами, но сейчас устраивает, – Вениславский рассказал о темпе мобилизации

На фоне полномасштабного вторжения России в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Некоторое время она шла не такими темпами, как того ожидала украинская власть.

Впрочем, пока результаты мобилизации устраивают и президента, и военное руководство. Об этом рассказал народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Смотрите также Россия уже подсчитала: Буданов ответил, на сколько Украине хватит людей для ведения войны

Закон о мобилизации действует почти 3 месяца

Вениславский рассказал, что закон о мобилизации за почти 3 месяца свидетельствует о том, что ситуация на сегодня устраивает высшее военное руководство. До этого мобилизация шла "не такими темпами, не в том формате".

"Но после того, как мы поработали с сектором безопасности и обороны, с Минобороны..., мы сделали, на мой взгляд, такой законопроект, который вступил в силу и уже работает практически три месяца, который свидетельствует о том, что ситуация с мобилизацией на сегодня устраивает и высшее военное руководство, и я бы ориентировался здесь на заявления президента Зеленского, который сказал, что мобилизация идет теми темпами, которые отвечают потребностям интересов нацбезопасности и обороны, и главнокомандующего Сирского о том, что мобилизация на сегодня обеспечивает потребности Вооруженных сил в пополнении тех потерь, которые есть санитарные", – прокомментировал Вениславский.

Он также, ссылаясь на Сырского, заверил, что удается формировать те резервы, которые постоянно нужны для того, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии ВСУ и другие составляющие сектора безопасности и обороны.

К слову, о количестве мобилизованных Вениславский не стал говорить

Это относится к государственной тайне,

– сказал он.