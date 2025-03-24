В Минобороны напомнили, какие обязанности граждан по мобилизации и кто подлежит мобилизации в особый период. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Какая бывает мобилизация

Мобилизация может быть двух видов:

Общая – охватывает всю территорию страны;

Частичная – проводится в отдельных местностях государства, а также касаться определенной части национальной экономики, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, сил гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.

Организация мобилизации осуществляется в соответствии с законодательством Украины, в частности актов Президента и Кабинета Министров.

С момента объявления мобилизации или введения военного положения в стране вводится особый период функционирования национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, сил гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.

Мобилизация может продолжаться в течение всего периода действия военного положения в Украине.

Обязанности граждан в период мобилизации

В соответствии со статьей 65 Конституции Украины, каждый гражданин имеет обязанность защищать Украину, ее независимость и территориальную целостность. В связи с этим, во время мобилизации граждане должны:

являться по вызову в ТЦК и СП в срок и место, указанные в повестке для постановки на воинский учет, определения их назначения на особый период, направления для прохождения медицинского осмотра; - предоставлять в установленном порядке во время мобилизации здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, владельцами которых они являются, Вооруженным силам Украины с последующим возмещением государством их стоимости; - раз в год проходить медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе; - иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины; - сообщать об изменениях персональных данных в семидневный срок ТЦК и СП (другие органы, в которых они находятся на воинском учете) или через электронный кабинет военнообязанного Резерв +; - выполнять другие требования действующего законодательства, например, соблюдать требования Правил воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Кто подлежит мобилизации?

К мобилизации привлекаются военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые:

Признаны годными к военной службе;

Не имеют права на отсрочку;

Не подлежат бронированию.

Отдельные категории граждан от 18 до 25 лет также могут быть мобилизованы:

Если они являются офицерами запаса;

Если прошли срочную военную службу.

В случае отсутствия обязательств по мобилизации молодые мужчины в возрасте 18 – 25 лет могут присоединиться к армии добровольно, подписав контракт на службу.

Женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть мобилизованы или привлечены к оборонным работам только на добровольных началах.