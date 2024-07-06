"Есть несколько оснований": в Раде объяснили, когда ТЦК может силой задерживать граждан

По словам заместителя председателя комитета Верховной Рады, представители ТЦК могут применять силу или прибегать к принудительным мерам в некоторых случаях.

В то же время Руслан Горбенко отметил, что каждый отдельный такой случай нужно рассматривать тщательно и комплексно.

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Когда представители ТЦК могут применять силу

Заместитель председателя комитета ВР заявил, что представители ТЦК могут применять силу или прибегать к принудительным мерам в случаях, когда:

граждане отказываются выполнять законные требования по мобилизации;

в случаях задержания лиц, которые самовольно оставили воинскую часть или место службы.

В то же время он не исключает, что в некоторых случаях отдельные представители ТЦК неправомерно превышают свои полномочия.

Сейчас начали распространяться заявления об избиении или даже убийствах лиц от рук сотрудников ТЦК. Конечно, необходимо проводить расследование таких случаев, тщательные проверки сотрудников центров комплектования. Были случаи, когда именно их некомпетентность становилась причиной конфликтов,

– подчеркнул Горбенко.

Как можно решить эту проблему

Голубенко убежден, что очень важно тщательно отбирать кандидатов в ТЦК. В частности, с учетом их психологического состояния и подготовки для общения с военнообязанными.

Это сделает мобилизацию более эффективной и выстроит доверие общества к центрам комплектования. В то же время очевидно, что необходимы более жесткие санкции за противоправные действия со стороны должностных лиц, ответственных за мобилизацию,

– сказал он.

Если вы столкнулись с неправомерными действиями ТЦК и СП, обращайтесь на горячую линию ТЦК вашего региона.