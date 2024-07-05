О состоянии военнослужащего после нападения рассказал заместитель директора Яремчанской центральной городской больницы Василий Йосипчук.
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В каком состоянии сейчас пострадавший
После конфликта, который возник на блокпосту в Ворохте, что на Ивано-Франковщине, военнослужащего доставили в больницу медики экстренной медицинской помощи.
Мы осмотрели его в 14:45. Военного обследовали окулист, лор, травматолог и невролог. У мужчины диагностировали химический ожог и ушибы мягких тканей носа и лица,
– рассказал Йосипчук.
Медики добавили, что в Яремчанской больнице военному оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Следователи также начали уголовные производства по статье хулиганство, а также по статье – препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины.
Что известно о конфликте в Ворохте
В полиции отметили, что в полдень 4 июля 2024 года группа лиц "вызывающе и грубо нарушали общественный порядок, совершили конфликт с военнослужащими Верховинского РТЦК и СП, которые на тот момент выполняли свои служебные обязанности".
Правоохранители сообщили, что 47-летнему военнослужащему нанесли телесные повреждения и повредили автомобиль.