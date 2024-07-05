Про стан військовослужбовця після нападу розповів заступник директора Яремчанської центральної міської лікарні Василь Йосипчук.

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У якому стані зараз постраждалий

Після конфлікту, який виник на блокпосту у Ворохті, що на Івано-Франківщині, військовослужбовця доправили до лікарні медики екстреної медичної допомоги.

Ми оглянули його о 14:45. Військового обстежили окуліст, лор, травматолог та невролог. У чоловіка діагностували хімічний опік і забої м'яких тканин носа й обличчя,

– розповів Йосипчук.

Медики додали, що У Яремчанській лікарні військовому надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Слідчі також розпочали кримінальні провадження за статтею хуліганство, а також за статтею – перешкодження законній діяльності Збройних Сил України.

Що відомо про конфлікт у Ворохті

У поліції зазначили, що опівдні 4 липня 2024 року група осіб "зухвало та грубо порушували громадський порядок, вчинили конфлікт з військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП, які на той момент виконували свої службові обов’язки".

Правоохоронці повідомили, що 47-річному військовослужбовцю завдали тілесних ушкоджень і пошкодили автомобіль.