Про це повідомили у поліції області. Відповідну інформацію опублікували на сторінці у фейсбуці 4 липня.
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Конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП у Ворохті
У поліції зазначили, що опівдні 4 липня 2024 року група осіб "зухвало та грубо порушували громадський порядок, вчинили конфлікт з військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП, які на той момент виконували свої службові обов’язки".
Правоохоронці повідомили, що 47-річному військовослужбовцю завдали тілесних ушкоджень та пошкодили автомобіль.
Працівники правоохоронних органів, що прибули на місце події, провели роз'яснювальну роботу з місцевими мешканцями.
Конфлікт вдалося оперативно припинити. Надалі поліціянти опитали потерпілих, встановили свідків конфлікту, вилучили відео з камер спостереження та пошкоджений транспортний засіб. Потерпілого доставили в лікувальний заклад,
– йдеться в повідомленні.
Там додали, що слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею хуліганство, а також за статтею – перешкодження законній діяльності Збройних Сил України.