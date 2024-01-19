Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона рассказала, что ТЦК не будут посылать повестки лишний раз. По ее словам, в Украине запускают электронный кабинет военнообязанного для актуализации данных.

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Информацию превратили в цифровую

Она объяснила, что военнообязанный будет иметь время для того, чтобы он актуализировал свои данные в кабинете.

И дальше уже ТЦК будут использовать эти данные в своей повседневной работе,

– сказала заместитель министра обороны.

Она рассказала, что верификацию данных в электронном реестре "Оберіг" уже провели. Минобороны превратили бумажную информацию в цифровую.

По словам Черногоренко, там провели некоторые работы. В частности, устранили дубли, неактуальную информацию, которая была в реестре. Также работают над улучшением работы. Она подчеркнула, что этот процесс должен работать как часы.

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