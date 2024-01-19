Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона рассказала, что ТЦК не будут посылать повестки лишний раз. По ее словам, в Украине запускают электронный кабинет военнообязанного для актуализации данных.
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Информацию превратили в цифровую
Она объяснила, что военнообязанный будет иметь время для того, чтобы он актуализировал свои данные в кабинете.
И дальше уже ТЦК будут использовать эти данные в своей повседневной работе,
– сказала заместитель министра обороны.
Она рассказала, что верификацию данных в электронном реестре "Оберіг" уже провели. Минобороны превратили бумажную информацию в цифровую.
По словам Черногоренко, там провели некоторые работы. В частности, устранили дубли, неактуальную информацию, которая была в реестре. Также работают над улучшением работы. Она подчеркнула, что этот процесс должен работать как часы.
Какие изменения предусматривает законопроект об электронном учете
- Верховная Рада существенно расширила перечень информации, полученной ТЦК для военного учета украинцев. Речь идет об усовершенствовании мобилизации, которое ранее настойчиво продвигали Минобороны и Генштаб ВСУ. Во вторник, 16 января, Верховная Рада приняла закон, который должен внедрить в Украине полноценный электронный учет военнообязанных. Речь идет о законопроекте №10062.
- В первом чтении проект закона №10062 у хвалили еще в начале ноября 2023 года. Но при подготовке ко второму чтению в него внесли сотни правок, существенно изменивших текст документа.
- В частности, туда из других государственных реестров будут попадать информация о номерах телефона и адресах электронной почты, сведения о владении иностранными языками. Речь идет также о сведениях документов, которые дают право гражданину Украины на выезд за границу и возвращаться.