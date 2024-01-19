Ранее стало известно, что Минобороны совместно с Государственной службой занятости и robota.ua совершенствуют систему рекрутинга. В МОУ убеждены, что такое сотрудничество позволит сделать его более эффективным.
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Мобилизация безработных украинцев
Предполагается, что особое внимание уделят размещению гражданских вакансий, которые важны для поддержки войска в тылу.
С этого портала предложения могут получать безработные по всей Украине. Также планируется проведение отбора и профессионального обучения кандидатов по заказу сил обороны,
– рассказала Министр экономики Юлия Свириденко.
Правительство уверяет, что это очень важный шаг. По словам Свириденко, он поможет усилить оборонительную способность страны.
Это также позволит кандидатам выбирать специальности и подразделение для службы в дальнейшем.
Новый законопроект по цифровизации армии: что известно
- 16 января Верховная Рада приняла долгожданный законопроект №10062 по реестрам для военного учета. В Минобороны объяснили, что реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также, наконец, переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат. Реестр призывников, военнообязанных и резервистов будет более совершенным, наладится взаимодействие между всеми реестрами и данными по военному учету.
- Известно, что благодаря принятому законопроекту будет создан реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим. Вдобавок, военнослужащие и военнообязанные получат портал электронных услуг. К примеру, появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе. А еще теперь будет возможность создания и использования цифрового военно-учетного документа (сертификата).
- В то же время, законопроект поможет Минобороны усилить киберзащиту и даст право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО. Это поможет освободить средства ПВО, защищающие национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов. Благодаря этому уволенные ресурсы будут использовать для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры.