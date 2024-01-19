Раніше стало відомо, що Міноборони спільно з Державною службою зайнятості та robota.ua вдосконалюють систему рекрутингу. В МОУ переконані, що така співпраця дозволить зробити його більш ефективним.

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Мобілізація безробітних українців

Мовиться, що особливу увагу приділять розміщенню цивільних вакансій, які є важливими для підтримки війська в тилу.

З цього порталу пропозиції можуть отримувати безробітні по всій Україні. Також планується проведення відбору та професійного навчання кандидатів за замовленням Сил оборони,

– розповіла Міністерка економіки Юлія Свириденко.

Уряд запевняє, що це надзвичайно важливий крок. За словами Свириденко, він допоможе посилити оборонну спроможність країни.

Як зазначає посадовиця, це також дозволить кандидатам обирати спеціальності та підрозділ для служби надалі.

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