Проект закона Украины "о внесении изменений в некоторые законодательные акты, связанные с усовершенствованием вопросов мобилизации, военного учета, прохождения военной службы" также предусматривает изменения оповещения военнообязанных.

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В законопроекте четко пропишут, кто может вручать повестки

В частности, законопроект предлагает, что повестки могут вручаться не только представителями ТЦК, но и через органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти – чтобы уточнить полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации.

Важно отметить, что эти органы и так имеют право вручать повестки. Однако законопроект предлагает прописать это точнее, чтобы они не уклонялись от своих обязанностей.

Потому что сейчас в действующем законе о мобилизационной подготовке и мобилизации уже предусмотрено, что эти органы принимают участие в мобилизационных мероприятиях, но на практике они часто избегают этих своих обязанностей. Кроме того, мы предполагаем, что и военные администрации присоединяются к этим мерам,

– объяснил Федор Вениславский.

Повестки предлагают отправлять по электронной почте

Кстати, в этом проекте планируется прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и по электронной почте и заказным письмом.

То есть уведомление о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб. Это так называемая публичная повестка,

– сказал Вениславский.

Он отметил, что уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные. Эти нормы должны упростить получение повестки и не позволять людям злоупотреблять тем, что он якобы не получает повестки и не нарушает закон.

Заметим, что этот законопроект еще не зарегистрирован и дискуссии продолжаются. Однако Вениславский отметил, что есть высокие шансы на то, что документ будет зарегистрирован финальном виде уже до конца этой недели.