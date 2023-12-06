Проєкт закону України "про внесення змін до деяких законодавчих актів, пов'язаних з удосконаленням питань мобілізації, військового обліку, проходження військової служби" також передбачає зміни оповіщення військовозобов'язаних.

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У законопроєкті чітко пропишуть, хто може вручати повістки

Зокрема законопроєкт пропонує, що повістки можуть вручатися не лише представниками ТЦК, але і через органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади – щоб уточнити повноваження всіх органів публічної влади у питаннях мобілізації.

Важливо наголоситти, що ці органи і так мають право вручати повістки. Однак законопроєкт пропонує прописати це точніше, щоб вони не ухилялися від своїх обов'язків.

Тому що зараз у чинному законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вже передбачено, що ці органи беруть участь у мобілізаційних заходах, але на практиці вони дуже часто уникають цих своїх обов'язків. Крім того, ми передбачаємо, що і військові адміністрації долучаються до цих заходів,

– пояснив Федір Веніславський.

Повістки пропонують надсилати електронною поштою

До слова, у цьому проєкті планується прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але і через електронну пошту та рекомендованим листом.

Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка,

– сказав Веніславський.

Він зазначив, що вже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, який буде містити усі ідентифікаційні дані. Ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволяти людям зловживати тим, що він нібито не отримує повістку і не порушує закон.

Зауважимо, що цей законопроєкт ще не зареєстрований і дискусії тривають. Однак Веніславський зазначив, що є високі шанси на те, що документ зареєструють фінальному вигляді вже до кінця цього тижня.