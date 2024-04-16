Публикация должна появиться в “Голосе Украины”. Через месяц после публикации закон вступит в силу.

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Как в Верховной Раде характеризуют законопроект

Он успешно прошел все процедуры, получив выводы ГНЭУ о его конституционности, а также был подписан главой Верховной Рады,

– говорит нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин.

Справка. Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады (ГНЭУ) проводит научную экспертизу законопроектов, оценивая их соответствие Конституции, целесообразность принятия закона, соответствие принципам и основам государственной политики, а также прогнозирует последствия их принятия.

Что будет дальше

После того, как закон вступит в силу, дело за Кабинетом Министров. В течение месяца правительство должно пересмотреть порядок бронирования военнообязанных и принять новые нормативно-правовые акты. В течение двух месяцев оно должно обеспечить создание и функционирование электронного кабинета военнообязанного, а в течение трех месяцев – внести в парламент законопроекты, которые обеспечат ротацию, увольнения и реабилитацию военнослужащих во время военного положения.

Конечно, изменения касаются и граждан: мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны носить с собой военно-учетные документы – военный билет или удостоверение военнообязанного. По требованию ТЦК следует показать документы, а также не забыть обновить свои данные. Все детали, как будет работать новый законопроект, ищите здесь.