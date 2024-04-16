Публікація має з'явитися в "Голосі України". Через місяць після публікації закон набере чинності.
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Як у Верховній Раді характеризують законопроєкт
Він успішно пройшов усі процедури, отримавши висновки ГНЕУ щодо його конституційності, а також був підписаний головою Верховної Ради,
– говорить нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін.
Що буде далі
Після того, як закон набере чинності, справа за Кабінетом Міністрів. Протягом місяця уряд має переглянути порядок бронювання військовозобов'язаних та ухвалити нові нормативно-правові акти. Протягом двох місяців він має забезпечити створення та функціонування електронного кабінету військовозобов'язаного, а протягом трьох місяців – внести до парламенту законопроєкти, які забезпечать ротацію, звільнення та реабілітацію військовослужбовців під час воєнного стану.
Звісно, зміни стосуються і громадян: чоловіки віком від 18 до 60 років мають носити з собою військово-облікові документи – військовий квиток чи посвідчення військовозобов'язаного. На вимогу ТЦК слід показати документи, а також не забути оновити свої дані. Усі деталі, як працюватиме новий законопроєкт, шукайте тут.