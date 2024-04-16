Публікація має з'явитися в "Голосі України". Через місяць після публікації закон набере чинності.

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Як у Верховній Раді характеризують законопроєкт

Він успішно пройшов усі процедури, отримавши висновки ГНЕУ щодо його конституційності, а також був підписаний головою Верховної Ради,

– говорить нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін.

Довідка. Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради (ГНЕУ) проводить наукову експертизу законопроєктів, оцінюючи їх відповідність Конституції, доцільність прийняття закону, відповідність принципам і засадам державної політики, а також прогнозує наслідки їх ухвалення.

Що буде далі

Після того, як закон набере чинності, справа за Кабінетом Міністрів. Протягом місяця уряд має переглянути порядок бронювання військовозобов'язаних та ухвалити нові нормативно-правові акти. Протягом двох місяців він має забезпечити створення та функціонування електронного кабінету військовозобов'язаного, а протягом трьох місяців – внести до парламенту законопроєкти, які забезпечать ротацію, звільнення та реабілітацію військовослужбовців під час воєнного стану.

Звісно, зміни стосуються і громадян: чоловіки віком від 18 до 60 років мають носити з собою військово-облікові документи – військовий квиток чи посвідчення військовозобов'язаного. На вимогу ТЦК слід показати документи, а також не забути оновити свої дані. Усі деталі, як працюватиме новий законопроєкт, шукайте тут.