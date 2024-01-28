В Винницкой области мужчина отказался от мобилизации и заявил о давлении: суд назначил ему приговор

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. военнообязанные в возрасте до 60 лет могут быть мобилизованы, однако существуют разные случаи.

В Винницкой области приговорили к трем годам лишения свободы мужа, категорически отказавшийся от мобилизации. Об этом говорится в приговоре Шаргородского районного суда Винницкой области.

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Мужчина не признал свою вину

Повестку мужчина получил в апреле 2023 года. во время суда он не признал своей вины и не раскаялся. он заявлял, что у него болит голова и поясница. Кроме этого, мужчина подчеркнул, что он лечится амбулаторно, ведь его "не принимают на стационар из-за конфликта с ТЦК".

Повестку ему вручали дважды. К моменту первого вручения у него было трое несовершеннолетних детей, однако впоследствии младшему исполнилось 18 лет, так что мужчине вручили повестку второй раз.

Сначала ВЛК сочла его ограниченно годным, однако областная комиссия сочла его полностью пригодным. Муж убежден, что он не смог бесплатно пройти МРТ из-за давления ТЦК. Когда исследование все-таки удалось сделать, то работники ТЦК отказались принимать результаты.

Подозреваемый отказался от службы в армии, поскольку "работники ТЦК не имеют права его отправлять в воинскую часть, поскольку он болеет и фактически непригоден к военной службе". Представители ТЦК подтвердили это, что мужчина отказывался от службы.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном суде.

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