До конца 2024 года Украина планирует мобилизовать еще 200 тысяч новобранцев. Однако эти планы вряд ли получится реализовать.

Об этом пишет The Times со ссылкой на секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны Романа Костенко.

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Мобилизация в Украине

По данным НАТО, Россия набирает около 30 тысяч военных ежемесячно, неся "очень большие" потери.

Цель в 200 000 может быть все более необходимой, но ее также становится все труднее достичь,

– говорится в публикации.

Офицер одного из ТЦК в Одессе рассказал, что они не мобилизуют даже 20% от заявленной нормы. В некоторые дни он раздавал более 100 повесток, однако откликнулась лишь "горстка мужчин". В разговоре с журналистом мужчина пожаловался на картину коррупции, бесхозяйственности и разочарования в своем отделе, из-за чего "невозможно достичь наших целей.

Работник ТЦК также рассказал, что в некоторые дни более половины мужчин, которые приходят в военкомат, имеют заболевания, которые делают их непригодными, например, туберкулез, гепатит или ВИЧ.

"Много людей мы привозим на обследование только для того, чтобы выяснить, что они на самом деле больны", – сказал он.