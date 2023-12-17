ТЦК не всегда может вручать повестки: Вениславский назвал проблемы нынешней мобилизации

В ходе мобилизационных процессов возникает много проблем, в том числе и конфликтных ситуаций. Одной из причин является то, что работники ТЦК скованы обязательным взаимодействием с другими структурами.

Соответствующий тезис озвучил член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. Он рассказал, в чем недостаток исполнением мобилизационных процессов несколькими субъектами.

Смотрите также Демобилизация, призыв студентов и списки работодателей: какой будет мобилизация в декабре 2023

Процесс мобилизации несовершенен

По словам Вениславского, первой проблемой является то, что по закону мобилизационные процессы выполняются не только представителями ТЦК и СП. Это системная деятельность многих субъектов — органов местного самоуправления, органов здравоохранения, учебных заведений, военных администраций и так далее.

Многие субъекты должны приобщаться к этому процессу, однако некоторые могут дистанцироваться от мобилизации. Например, сельский голова, издавший повестку односельчанину, связывается с его ранением или гибелью. Поэтому они хотят избегать таких ассоциаций.

Например, один из вопросов, на блокпосту можно вручать повестку или нельзя вручать повестку на каком-либо массовом мероприятии. У представителей ТЦК не всегда есть такие полномочия. Они вынуждены привлекать представителей органов внутренних дел, правоохранительных органов, полиции, имеющих право проверять документы,

– продолжил член комитета.

В настоящее время в парламенте рассматриваются эти вопросы. Украина должна восстановить территориальную сохранность и защитить суверенитет, а без пополнения резервов это невозможно.

Изменения мобилизационных процессов

Депутаты рассматривают изменения в законы и постановления, начиная от военного учета, заканчивая лечением раненых военных. Они хотят установить четкие правила, чтобы человек понимал свои права на службе.

Также планируется пересмотр полномочий работников ТЦК и СП. У тех, кого пытаются мобилизовать, возникает очень много вопросов. А полиция часто отстраняется от подобных ситуаций. К примеру, планируется разрешить работнику военкоматов вести съемку и проверять приписные и документы.

Также планируют узаконить сообщения о приглашении в ТЦК через электронную почту и заказное письмо. Начнет действовать электронный кабинет военнообязанных, а повестки могут вручать органы исполнительной власти.