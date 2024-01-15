Больше всего людей нужно не в боевые подразделения: Ким опроверг мифы о мобилизации

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что не все мобилизованные воюют на нуле. По его словам, на одного стрелка из автомата в армии приходится 12 обслуживающих его людей.

Виталий Ким отметил, что мобилизация является важным инструментом обеспечения обороны Украины. Глава Николаевской ОВА убежден, что важно общаться с украинцами и мотивировать их к службе.

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Ким рассказал о главных страхах людей перед мобилизацией

Ким заметил, что многие думают, что если их мобилизуют, то они обязательно отправятся на фронт и будут воевать в окопах с автоматом. Однако это не так, ведь чаще всего люди нуждаются не в боевых подразделениях.

На одного, стреляющего из автомата, 12 человек военных, тоже воюющих, обслуживающих его. Логистика, финансы, инженерия, Воздушные силы – много всяких работающих подразделений,

– сказал Ким.

Достаточное количество людей позволит отдыхать всем

Ким также отметил, что мобилизация не означает, что человек будет на фронте навсегда. Поскольку есть ротация кадров, позволяющая избежать таких ситуаций.

Как смотрят на это люди тебя мобилизуют, тебя отправят, а там заберут и демобилизуют. Нет. Очень простой пример – есть два поста, там двое военных. Ни одного, ни другого не могут отправить в отпуск, потому что не на кого поменять. Если мобилизуют третьего военного, то они по кругу друг друга сменяют, и все три будут и с отпусками, и смогут восстановиться психологически, и реабилитироваться, и прочее,

– объяснил Ким.

Он добавил, что добавление еще одного человека в строй позволяет установить порядок, предусмотренный законом. Если будет достаточно людей, у всех будет возможность отдыхать.