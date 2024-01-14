В ВСУ очень сильно ждут "свежее пополнение". Это отметил Алексей Тарасенко, командир батальона 5-й отдельной штурмовой бригады, которая сейчас воюет в окрестностях Бахмута.
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Не хватает молодых мужчин
По словам военного, во многих направлениях – критическая ситуация с личным составом. Состоит она не только в том, что количественно просто не хватает людей. Качество присоединяемого в армию личного состава оставляет желать лучшего.
Как отмечает Тарасенко, это преимущественно мужчины постарше с кучей проблем.
Нам очень не хватает молодых ребят, которые качественно усилили б подразделения,
– заметил командир батальона.
Комбат рассказал, что, например, в его бригаде молодых людей очень немного. Во многих подразделениях они кончились: либо погибли, либо ранены, либо не выдержали психологически и перевелись в тыл.
"Средний возраст солдата обычно значительно выше сорока лет", – подытожил Тарасенко.
Дополнительная мобилизация в Украине: что известно
- Вопрос о необходимости дополнительной мобилизации поднимался еще летом. Президент Зеленский рассказывал, что к нему обращались с такой просьбой военные. Впрочем, глава государства заявлял, что это сейчас не ко времени, поскольку сначала нужно навести порядок в ТЦК.
- Осенью отмечали, что ресурсов для восполнения потерь и пока раненых хватает, и потребности в дополнительной мобилизации нет.
- На большой пресс-конференции 19 декабря Зеленский рассказал, что военные просят о дополнительной мобилизации почти полмиллиона человек. В СНБО заявили, что действительно армия нуждается в дополнительных военных.
- В то же время Главнокомандующий Залужный отметил, что должны служить все. Также он уточнил, что военное командование не подавало запрос на мобилизацию 400 – 500 тысяч человек. Цифру в полмиллиона человек взяли из расчетов на 2024 год.